Militari americani cercano casa: la Base Usaf chiede aiuto ai sindaci

Roma, 10 giu 2022 – La Base Usaf di Aviano cerca appartamenti e case da affittare per i militari e per le famiglie del 31.Fighter wing. E così il comandante della struttura militare che ospita gli F-16 chiama a raccolta i sindaci del territorio per cercare di sensibilizzare il territorio su questa necessità.

Una richiesta che non rappresenta certo una novità per il territorio, ma negli ultimi mesi la richiesta di alloggi è aumentata. Non è escluso che questo aumento di richiesta di abitazioni per il personale americano sia in parte anche dovuto all’impegno che vede il 31.Fighter wing, seppure indirettamente, coinvolto nelle operazioni della Nato legate alla guerra in Ucraina.

