Permessi di soggiorno “facili” per gli stranieri: arrestati due poliziotti

Roma, 11 giu 2022 – Sono finite in manette nove persone, arrestate dalla squadra mobile cittadina per il coinvolgimento in una vicenda relativa all’emissione o al rinnovo di permessi di soggiorno “facili” per stranieri a Torino. Tra le persone arrestate, due poliziotti (un ispettore e un agente) in servizio all’ufficio immigrazione della questura.

«Secondo l’ipotesi dell’accusa – si legge in una nota ufficiale -, sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine all’esistenza di un’associazione per delinquere composta da cittadini italiani e stranieri». Il reato contestato è associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. <<<FONTE>>>