SINDACATI MILITARI / LEGGE nr. 46 del 28-4-2022 sull’esercizio della liberta’ sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. MA AD OGGI QUALI E QUANTI SONO I SINDACATI MILITARI? Aggiornamento del 11-6-2022 / Oggi pubblichiamo il Decreto di assenso del S.I.L.M.E. – Sindacato Italiano Lavoratori Militari dell’Esercito

Roma, 11 giu 2022 – La Legge 46/22 riconosce il diritto sindacale a tutto il personale che riveste lo status di militare. Nella fattispecie quindi e’ rivolta a tutti i militari in servizio (e personale in ausiliaria) dell’Esercito, dell’Aeronautica, della Marina Militare e della Guardia Costiera, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Ma ad oggi quante sono le associazioni professionali a carattere sindacale che hanno chiesto il riconoscimento al Ministro della Difesa?

Le sigle delle associazioni professionali sindacali militari ne sono 36, alla data del 14-5-2022, ai quali vanno anche aggiunte le altre della Guardia di Finanza (elenco che non siamo riusciti ancora a trovare. Se qualcuno lo ha e’ pregato di inviarci il link in redazione). Poi ci sono anche alcuni sindacati che non hanno mai chiesto il riconoscimento del Ministro.



Il nostro obiettivo è quello di elencarli una alla volta, partendo da oggi e da quelle che per prime hanno ricevuto il riconoscimento del Ministero.

La legge 46/22 sull’esercizio della liberta’ sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare puoi prelevarla:

1. in formato PDF stampabile su carta, cliccando qui >>>

2. oppure puoi consultarla direttamente sul portale web delle Leggi Normattiva.it, cliccando qui >>

ECCO LA DECIMA SIGLA SINDACALE DECRETATA DAL MINISTRO DELLA DIFESA ELISABETTA TRENTA

Nr. Prog. in ordine di approvazione

Decreto

Ministro Difesa S.I.L.M.E. – Esercito Link

al Decreto dal portale difesa.it

10 30-4-2019 Sindacato Italiano Lavoratori Militari dell’Esercito Vedi qui.

9. Aggiornamento del 11-6-2022, clicca qui >>>

8. Aggiornamento del 07-6-2022, clicca qui >>>

7. Aggiornamento del 27-5-2022, clicca qui >>>

6. Aggiornamento del 24-5-2022, clicca qui >>>

5. Aggiornamento del 21-5-2022, clicca qui >>>

4. Aggiornamento del 19-5-2022, clicca qui >>>

3. Aggiornamento del 18-5-2022, clicca qui >>>

2. Aggiornamento del 15-5-2022, clicca qui >>>

1. Aggiornamento del 14-5-2022, clicca qui >>>

.