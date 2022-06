IL SIULM CARABINIERI HA UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE

Roma, 163 giu 2022 – SIULM. In data 27 maggio 2022, l’assemblea degli iscritti Siulm Carabinieri ha eletto all’unanimità il Brigadiere Giuseppe RIFINO quale Segretario Generale sezione Carabinieri del sodalizio.

Giuseppe RIFINO originario di Altamura (BARI), è laureato in Giurisprudenza. Arruolatosi nel 2000 nell’allora Corpo Forestale dello Stato, presta servizio sia in diverse Stazioni Forestali che nel Servizio Aereo come specialista di Elicottero. L’esperienza pluriennale sul territorio uniti agli studi giuridici, gli permettono di ben conoscere ed approfondire le varie problematiche del personale.

Durante la stessa assemblea è stata nominata all’unanimità la Segretaria Aggiunta: Appuntato Scelto Doriana Lucia PEREZ nata a Mesagne (BR). Madre di un bambino di 6 anni, Lucia PEREZ, ha conseguito il diploma di Tecnico d’impresa turistica con la specializzazione di “Product manager del prodotto turistico”. Nel 2000 a soli 18 si arruola con il 1^ corso donne VFB nell’ Esercito Italiano, ricoprendo l’incarico di Fuciliere assaltatore elitrasportato presso il 66° Reggimento aeromobile “TRIESTE” dove ha conseguito la qualifica di aiutante di Sanità presso l’Ospedale Militare di Milano . Nel 2004 è vincitrice del 1^ concorso interno aperto alle donne, per poter transitare nell’Arma dei Carabinieri. Negli anni ha svolto vari corsi di formazione, superando gli esami di ECDL ( Patente Europea d’informatica ) edil corso di rianimatore cardiopolmonare ottenendo l’autorizzazione Regionale per l’attestato di esecutore BLSD. Ha svolto incarichi di carattere operativo che hanno consentito all’Amministrazione di appartenenza di conseguire risultati apprezzabilissimi nella prevenzione e contrasto all’attività svolta dalla criminalità organizzata.

La rosa degli eletti si arricchisce con l’elezione del Segretario Aggiunto il Lgt. Luca DE DONA . Originario di Roma presta servizio presso strutture organizzative operative atte al contrasto della criminalità organizzata. DE DONA, si è arruolato nel 1990 prestando servizio presso l’11° battaglione Carabinieri Puglia ed il Nucleo Operativo e RadioMobile di Altamura. Vanta un ottimo rapporto di collaborazione con i rappresentanti dei Sindacati della Polizia di Stato per il benessere del personale che gli hanno consentito di sviluppare una profonda esperienza sindacale da mettere a frutto con il SIULM. Ha conseguito la Maturità scientifica e ha un diploma di Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e ha nel suo curriculum la qualifica di operatore giudiziario conseguito presso l’Università di Siena.

Ad aggiungersi alla lista degli eletti del SIULM CARABINIERI con la nomina a Segretario Aggiunto è la figura del Brig. C. Q.S. Marcello PEPE. Nato a Bari il 30/09/1968, presta servizio inizialmente quale sottufficiale dell’esercito dal 1988 al 1991, per poi arruolarsi nel 1996 nel Corpo della Forestale transitato poi nell’Arma dei Carabinieri. . E’ laureato in giurisprudenza ed è in servizio presso il Comando Regione di Bari.

