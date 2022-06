LEGGE SUI SINDACATI: IL DIRETTIVO DEL SIAM TRACCIA LA LINEA

Roma, 13 giu 2022 – SIAM – Il Comitato Direttivo Nazionale del SIAM si è riunito a Martina Franca (TA) l’11 e 12 giugno scorso. Due giornate di intenso lavoro di analisi accurata di tutti gli articoli della legge n.46/2022 e delle sue variegate criticità nonché di studio e valutazione sulle più efficaci strategie di azione da attuare, sempre con l’obiettivo di consolidare un sindacato militare in grado di garantire l’effettiva tutela dei diritti ai propri iscritti.

A riguardo, è emersa in modo impellente la necessità che i sindacati assumano un ruolo attivo nella stesura dei decreti attuativi, occasione privilegiata per fugare dubbi e contraddizioni formali e sostanziali presenti nel testo di legge. Inoltre, il SIAM ritiene indispensabile l’avvio di una campagna di comunicazione volta a chiarire l’importanza e la necessità per tutti i militari di aderire e promuovere l’iscrizione ad un’associazione sindacale militare.

Con l’approssimarsi della cessazione delle funzioni della Rappresentanza Militare, infatti, il sindacato diverrà l’unico strumento di tutela nonché esclusivo punto di riferimento per il personale militare.

Noi siamo pronti per questa nuova sfida.

SIAM: forti insieme!