Poliziotto aggredito da baby gang spara in aria ma viene pestato

Roma, 13 giu 2022 – Un poliziotto è stato aggredito la scorsa notte a Palermo da una decina di adolescenti tra i 15 e i 20 anni, armati di mazze e cocci di bottiglia.

L’agente 37enne era libero dal servizio ed era intervenuto a difesa di due giovani coppie e una persona in sedia a rotelle che stavano passando la serata nel quartiere del Capo. Il gruppo di ragazzi molesti era stato allontanato, ma la banda è tornata in forze per pestarlo a calci e pugni. Adesso si trova in ospedale per accertamenti.

