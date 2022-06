Applicati nel mese di giugno gli effetti economici del nuovo Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti pubblici

Roma, 15 giu 2022 – QUESTA INFORMAZIONE DIFFUSA DA NOIPA RIGUARDA IL SOLO PERSONALE CIVILE DELLO STATO. Fermo restando comunque che anche il personale del Comparto Difesa/Sicurezza ricevera’ gli arretrati economici, che lo ricordiamo si tratta di 19 mensilita’, con decorrenza da gennaio 2021. Non sarebbe male che NOIPA si pronunci anche sulla situazione economica 2019/21 dei militari e poliziotti.

SEGUE NOTA DI NOIPA.

Il contratto prevede un incremento stipendiale di circa 105 euro medi per 13 mensilità. Le somme arretrate saranno erogate entro il 23 giugno.

Con il via libera della Corte dei conti, il 9 maggio 2022 l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le parti sindacali hanno sottoscritto in via definitiva il testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali, del periodo 2019-2021.

L’applicazione degli effetti economici del CCNL riguarda il personale non dirigente appartenente all’ex Comparto Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Enti ex art. 70 del D.lgs. 165/2001 (CNEL, AGID, ENAC-ANSFISA-ANSV) per un totale di circa 211.000 amministrati.

Come indicato dall’ARAN, il contratto riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – a ciascun dipendente, un incremento stipendiale pari a circa 105 euro medi per 13 mensilità, somma che include le ulteriori risorse stanziate nella Legge di bilancio per il 2022.

Con emissione urgente nel mese di giugno sono stati elaborati gli importi arretrati spettanti dal 1° gennaio 2019, relativi alle sole voci stipendiali e gli arretrati dovuti per l’aggiornamento dell’indennità di amministrazione spettante dal 1° gennaio 2021 ai soli dipendenti del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno e dell’ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le somme saranno liquidate entro il 23 giugno.

A partire dalla mensilità di luglio saranno aggiornati l’importo tabellare degli stipendi e dell’indennità di amministrazione, mentre l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 75 del CCNL 12 febbraio 2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva e sarà conglobato nello stipendio tabellare. (NOIPA)