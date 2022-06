Difesa – Guerini: “Italia sostiene con determinazione impegno a sostegno dell’Ucraina per difesa della sua sovranità”

Roma, 16 giu 2022 – Da difesa.it – “Crediamo convintamente in azione corale. Coesione dei partner europei e NATO fattore indispensabile per favorire soluzione alla crisi attraverso sforzo incessante per la pace”. Al via la due giorni a Bruxelles del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, presso il Quartier Generale della NATO, alla presenza del Segretario Generale Stoltenberg. Oggi riunione del “Ukraine Defense Contact Group”, promosso dal Segretario di Stato alla Difesa USA Austin, a cui partecipano una quarantina di Paesi, tra Alleati e Paesi partner di tutti i continenti, impegnati nel sostegno all’Ucraina.

Il primo vertice si era svolto presso la base militare di Ramstein in Germania, un successivo appuntamento è avvenuto in VTC.

La riunione ha visto la presenza del Ministro della Difesa ucraino Reznikov, che ha nuovamente incontrato il Ministro Guerini in un bilaterale dedicato – dopo l'ultima interlocuzione dello scorso 8 giugno.

