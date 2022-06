SICILIA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: SOSPESA LA GRATUITÀ

Messina, 16 giu 2022 – SIAMO-ESERCITO. Per doverosa informazione, appendiamo da una nota della Regione Sicilia [1], che a causa di problemi di bilancio, la convenzione che garantiva il trasporto gratuito al personale del comparto Difesa e Sicurezza è stata sospesa.

Questa O.S. ha provveduto ad inoltrare alle autorità Regionali una richiesta urgente di incontro per avere risposta alle molteplici domande poste dai nostri iscritti e per avere garanzia che la convenzione riprenda quindi non più tardi del prossimo autunno, a seguito dell’approvazione del nuovo bilancio regionale.

[1] https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/13062022-avviso-n-35497-13-giugno-2022-trasporto-gratuito-forze-ordine