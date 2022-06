Roma, 16 giu 2022 – Poco fa NOIPA ha reso disponibile il PDF del cedolino stipendio del mese di giugno 2022. Valuta stipendio: giovedi 23 giugno 2022.

Mentre dal fronte arretrati ed applicazione contratto di lavoro 2019/21 non c’e’ nessuna novita’. Per questi ultimi aggiornamenti si rimanda il tutto ad una emissione straordinaria per gli arretrati entro fine giugno e per luglio l’aggiornamento della busta paga.