Il carabiniere che ha donato soldi ai turisti: “Gesto di cuore, potevano essere i miei genitori”

Roma, 24 giu 2022 – “Credo di non aver fatto nulla di speciale, il mio è stato un gesto fatto col cuore”; commenta così il carabiniere protagonista alcuni giorni fa di un intervento a Punta Ala, frazione di Castiglione della Pescaia (Grosseto), dove due anziani turisti in vacanza hanno subito un furto nella casa che avevano preso in affitto per le ferie perdendo, di fatto, tutto.

Il carabiniere non si è limitato al suo dovere ma spontaneamente ha deciso di prelevare una somma dal suo conto corrente per donarla ai due anziani e permettergli, così, di continuare anche la vacanza.

