Criteri di calcolo del FESI per il personale che ha frequentato a distanza i corsi interni. Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri chiede una verifica della correttezza delle procedure adottate.

Roma, 27 giu 2022 – SINAFI. Diversi iscritti e non, hanno rappresentato che con l’applicazione della Circolare che regola il metodo di conteggio ai fini del FESI e la decurtazione prestabilita delle presenze, hanno visto la loro spettanza sensibilmente inferiore rispetto a quanto, a loro avviso, avrebbero avuto diritto, con un conteggio corretto e differente che tenesse conto delle effettive presenze in servizio.

Quel personale, infatti, lamenta il fatto di aver utilizzato per attività addestrativa, in quanto frequentatore di corso interno per l’avanzamento al grado superiore, in modalità e-learning, in alcuni casi solo la metà delle giornate previste quale decurtazione nel calcolo ai fini del FESI, essendo stato impiegato dal Reparto, per i restanti giorni, in attività di servizio.

