ARRETRATI ECONOMICI PAGATI CON VALUTA 28-6-2022. Visibile da oggi su NOIPA il cedolino straordinario

Roma, 27 giu 2022 – Ci e’ voluto tre anni per firmare il contratto e poi altri 6 mesi per ricevere gli arretrati economici in busta paga. Tanto tempo ma alla fine il personale non ha perso nulla. Si tratta comunque di soldi sicuri poiche’ garantiti dallo Stato.

Dallo stipendio di luglio 2022 poi aggiorneranno anche le voci stipendiali con i nuovi aumenti e molto probabilmente pagheranno anche l’una tantum per gli anni 2019, 2020 e 2021, di 350 euro lordi (200 netti circa).

Si e’ trattato di un contratto che non ha accontentato quasi nessuno ma che e’ in linea con l’aumento concesso con il precedente contratto 2016/2018. Le cifre sono quasi identiche. inoltre molti vedranno aggiornata anche l’indennita’ operativa e altre indennita’ per alcune specializzazioni di pregio, percependo in assoluto di piu’ del precedente contratto triennio 2016/18.