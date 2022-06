“Gli Usa aumenteranno le difese in Europa, forze aeree aggiuntive in Italia e Germania”. Mosca: “Ci sarà risposta”. PAROLA DI BIDEN.

Roma, 29 giu 2022 – Ritaglio di articolo ripreso da Ilfattoquotidiano.it / In particolare, ha comunicato il Pentagono, gli Usa invieranno nel nostro Paese un battaglione per la difesa aerea a corto raggio composto da 65 militari, unità subordinata a un battaglione analogo stanziato in Germania (dove arriveranno in totale quattro battaglioni e 625 uomini). La Russia “non lascerà senza risposta” la decisione di Biden, ha reagito il viceministro degli Esteri di Mosca Sergei Ryabkov.



Con l’adesione di Svezia e Finlandia – ormai prossima dopo la rimozione del veto della Turchia – la Nato sarà “più forte e sicura”, dice il presidente Usa Joe Biden aprendo il summit dell’Alleanza atlantica a Madrid insieme al segretario generale Jens Stoltenberg.

E annuncia, come anticipato alla stampa dal suo consigliere Jake Sullivan, che gli Stati Uniti “miglioreranno la loro postura di difesa in Europa per rafforzare la nostra sicurezza e rispondere alle sfide”, anche attraverso “un rafforzamento delle forze di rotazione nel Baltico e un dislocamento di difese aeree aggiuntive, insieme ad altre capacità, in Italia e in Germania“. In particolare… L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>



