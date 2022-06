Arriva in Italia un battaglione di soldati americani per difesa antiaerea: l’annuncio del Pentagono

Roma, 30 giu 2022 – Ritaglio di articolo ripreso da Fanpage.it – Secondo quanto riferito dal Pentagono e confermato da Mario Draghi dal summit Nato di Madrid, gli Usa invieranno in Italia una batteria di difesa aerea a corto raggio, per un totale di circa 65 persone.

La notizia era stata anticipata già da Bloomberg, secondo cui l’Alleanza Atlantica avrebbe in mente di potenziare la sua presenza in Europa mettendo circa 300mila soldati sulla massima allerta per contrastare una eventuale aggressione da parte della Russia.

Il presidente Biden ha dichiarato dalla Spagna che gli Stati Uniti stabiliranno un quartier generale permanente in Polonia per il Quinto Corpo d'Armata, manterranno una brigata di rotazione aggiuntiva di migliaia di truppe in Romania e rafforzeranno altri dispiegamenti negli stati baltici. Inoltre, il Pentagono invierà anche altri due squadroni F-35 nel Regno Unito e rafforzerà i sistemi di difesa aerea in Germania e Italia.



