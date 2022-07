Conferimento Laurea in Scienze giuridiche della sicurezza ai Marescialli dell’Arma dei Carabinieri

Roma, 4 lug 2022 – La settimana scorsa presso la Scuola Marescialli e Brigadieri in Firenze, alla presenza del Comandante Gen. Maurizio Stefanizzi, del personale militare della Scuola e dei docenti dell’Università di Firenze ha avuto luogo la cerimonia di consegna della Laurea in Scienze giuridiche della sicurezza ai marescialli del 9° corso.



LA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI

E’ articolata su due Reggimenti (uno a Firenze e l’altro a Velletri – Roma) e provvede allo svolgimento dei corsi formativi e di aggiornamento professionale per i Marescialli ed i Sovrintendenti (per quest’ultimi, solo a Velletri).

In particolare, i vincitori del concorso:triennale, frequentano un iter formativo su impostazione universitaria della durata di 3 anni, al termine del quale, oltre al grado di Maresciallo, conseguono la laurea in “Scienze Giuridiche della Sicurezza” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

per il corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli, riservato al personale dei ruoli Appuntati e Carabinieri, frequentano un iter formativo della durata non inferiore ai 6 mesi presso il Reggimento di Velletri, al termine del quale conseguono il grado di Maresciallo;

Gli Allievi Brigadieri, invece, che provengono dal ruolo Appuntati e Carabinieri, frequentano un corso:

-di qualificazione della durata di 45 giorni se App., Car.sc. o Car. con almeno 4 anni di servizio,;

-di aggiornamento e formazione professionale della durata di 1 mese se App. scelti,

al termine del quale conseguono il grado di Vice Brigadiere.