Concorso 11 Tenenti in SP Ruolo Forestale Carabinieri 2022

Roma, 4 lug 2022 – Pubblicato il Bando del Concorso 2022, per titoli ed esami, per la nomina di 11 Tenenti in Servizio Permanente nel Ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri.

POSTI A CONCORSO

Gli 11 posti disponibili per il Concorso Tenenti in SP Ruolo Forestale Carabinieri 2022 sono così ripartiti:

a) 9 posti per i cittadini italiani in possesso dei requisiti sottoelencati, di cui uno riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

b) 2 posti per i militari dell’Arma dei Carabinieri per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a “eccellente”, in possesso dei requisiti sottoelencati