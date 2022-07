IL PRONTO SOCCORSO VA IN TILT E CHIEDE AIUTO ALL’ESERCITO

Roma, 8 lug 2022 – Il 118 di Roma chiede aiuto all’Esercito. I pazienti restano sulle barelle per giorni e le visite sono spesso tardive da parte di personale sanitario che è carente.

L 'Area di intervento da parte dell'Esercito è quella dei mezzi d'emergenza in quanto alcuni soccorsi arrivano ore dopo la chiamata, con pazienti abbandonati che vengono ammassati nei corridoi o in ambienti di fortuna. Il 118 precisa che l'arrivo delle nuove sottovarianti del covid non è la causa che ha determinato l'attuale situazione di emergenza.