L’INVALIDO MILITARE HA DIRITTO ALLA LEGGE 104/92, dpr 738/81 e legge 68/99.

Roma, 8 lug 2022 – Le Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sono state finalmente pubblicate in Gazzetta Ufficiale con la Legge 28 aprile 2022, n. 46.

All’art. 5, specificatamente si legiferano le Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;

b) all’assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all’inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

Sostanzialmente le prerogative dei sindacati, sono appunto tutte quelle situazioni afferenti al benessere del personale, in particolar modo chi si trova nella posizione d’impiego con menomazioni psico-fisiche, esempio appunto quelle ricadenti alla legge 104/92, al dpr 731/81 e alla legge 68/99. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

.