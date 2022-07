Roma, 8 lug 2022 – La scrivente Organizzazione sindacale, sollecitata da numerosi iscritti e non, non può esimersi dal segnalare come la corresponsione dei ristori economici da parte della società di assicurazioni sembrano richiedere una tempistica ultronea ed ingiustificata rispetto ai tempi che ragionevolmente appaiono utili e necessari per clicca qui per continuare a leggere la lettera.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>