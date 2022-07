Concorso 4.189 Allievi Carabinieri 2022 (Aperto ai Civili)

Roma, 13 lug 2022 – Pubblicato il Bando del Concorso Allievi Carabinieri 2022 (Aperto ai Civili), valido per il reclutamento di 4.189 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del Ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri.

È stabilito in 168 il numero dei vincitori di concorso da formare nelle specializzazioni in materia di tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il successivo impiego nelle relative specialità

REQUISITI DEL CONCORSO

Per partecipare al Concorso 4.189 Allievi Carabinieri 2022 bisogna possedere i seguenti requisiti generali:

godere dei diritti civili e politici

avere, se minori, il consenso di chi esercita la potestà

essere in possesso del seguente titolo di Studio: Diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media) se VFP1/VFP4 già in servizio alla data del 31 Dicembre 2020 Diploma d’istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità) se VFP1/VFP4 in servizio dal 1 Gennaio 2021 o se non militari



Oltre ai suddetti requisiti, a seconda dei posti per i quali si concorre, bisogna possedere ulteriori requisiti.

REQUISITI PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI 2.910 POSTI

Possono concorrere i VFP1 in servizio da almeno 4 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale e i VFP4 in servizio (esclusi coloro che sono in rafferma biennale) che:

– se militari in servizio, non abbiano presentato nell’anno 2022 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare

– non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (11 Agosto 2022), superato il giorno di compimento del 28° anno di età

REQUISITI PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI 1.247 POSTI

Possono concorrere tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (11 Agosto 2022), il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite massimo d’età è elevato a 28 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria.

REQUISITI PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI 32 POSTI

Possono concorrere tutti i cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo che abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (11 Agosto 2022), il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite massimo d’età è elevato a 28 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria.

Tutti i requisiti possono essere consultati all’interno del Bando di Concorso