NEWS, PUBBLICATO POCO FA IL CEDOLINO MESE DI LUGLIO 2022. Ora e’ tutto piu’ chiaro. E niente UNA TANTUM di 350 euro lordi.

Roma, 18 lug 2022 – NOIPA HA INIZIATO A CARICARE I CEDOLINI STIPENDIO MESE DI LUGLIO. A parte chi si trovera’ il 730, straordinari, CFI , promozioni, ecc., tutti quanti dovrebbero trovare in piu’ soltanto il FESI anno 2021. Il pagamento/valuta e’ per venerdi’ 22 luglio 2022, insieme allo stipendio. Si ricorda che quest’anno il FESI e’ pagato in unica soluzione, e la cifra percepita e’ quasi uguale a quella dell’anno scorso, che era stata pagata in due rate (luglio e dicembre).



Con il mese di luglio e’ stata aggiornata anche la busta paga con i nuovi importi derivanti all’aumento contrattuale triennio 2019/21. Contemporaneamente sono state recuperate delle somme che dovrebbero riguardare la vacanza contrattuale, da gennaio a giugno 2022 (per cui l’aumento di luglio e’ quasi pari a zero).



Manca da percepire:

1. Non e’ stato applicato l’aumento di 1 (uno) euro mensili ai gradi apicali, sull’assegno funzionale al Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente Maggiore Capo, dopo 4 anni dall’attribuzione della qualifica speciale, e Caporal Maggiore Capo Scelto, dopo quattro anni dall’attribuzione della qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui. Sara’ per il prossimo mese questo aggiornamento?

2. Il bonus energetico da 200 euro nette, che sono in pagamento entro luglio, per gli aventi diritto. La data del pagamento di luglio ancora non e’ conosciuta.



2. Il bonus una tantum per tutti da 350 euro lordi, relativi alla chiusura del contratto di lavoro 2019/21. La data del pagamento ancora non e’ certa.

Altri dovrebbero trovare anche un aggiornamento sull’indennita’ operativa, ma solo a chi compete, secondo il DPR..