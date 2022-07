PREVIDENZA COMPLEMENTARE E NUOVI COEFFICIENTI PIU’ VANTAGGIOSI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Roma, 18 lug 2022 – UNA BUONA NOTIZIA, MA NON PER TUTTI. SMD convoca i Co.ce.r per renderli edotti sul quadro di situazione aggiornata, in merito all’argomento: previdenza complementare.

Un provvedimento che una volta approvato dovra’ portare dei vantaggio pensionistici per tutti, sia per coloro che si sono arruolati dopo il 31-12-1995 e sia per coloro che si sono arruolati prima. Infatti gia’ sulla legge finanziaria 2022 sono stati stanziati i dovuti fondi per effettuare questa riforma. L’unico lato negativo, che riguarda il personale anziano, interessato ai soli coefficienti pensionistici, e’ che la Legge Finanziaria 2022 ha stabilito che il provvedimento si applichera’ a tutto il personale in servizio alla data di approvazione di questo nuovo provvedimento in fase di concertazione.

E’ il caso che i Delegati Cocer e i Delegati dei Sindacati chiedano che la decorrenza sia per tutto il personale in servizio almeno al 1-1-2022.

Segue lettera di convocazione.