USMIA: CONVENZIONE TRASPORTI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Roma, 21 lug 2022 – E’ STATO RICHIESTO UN INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL FINE DI AFFRONTARE LA SITUAZIONE DELLE TARIFFE ACCORDATE AI MILITARI CHE PRESTANO SERVIZIO NELLA REGIONE.

USMIA ha rivolto al Presidente della Regione Emilia Romagna , Dott. Stefano BONACCINI e l’Assessore alla mobilità infrastrutture e Trasporto pubblico, al fine di poter rappresentare le esigenze e le aspettative in tema di agevolazioni tariffarie oggi riservate ai militari che usufruiscono dei mezzi di trasporto pubblico.

Migliaia di militari, e tra essi molti dei nostri associati, hanno il privilegio di essere destinati presso i vari Enti militari ubicati sul territorio. In molti casi, essi sono originari di altre Regioni d’Italia e sono normalmente assoggettati ad alta mobilità trovandosi costretti a dover usufruire, quotidianamente, dei trasporti pubblici locali per poter raggiungere i luoghi di lavoro ovvero per ricongiungersi ai rispettivi nuclei familiari residenti in altre città.

La possibilità di agevolazioni in tema di trasporti è stata già esaminata in diverse Regioni e città della nostra penisola ove sono state ricercate e conseguite soluzioni di piena soddisfazione, grazie anche alla grande attenzione e considerazione che le Istituzioni locali normalmente riservano a tale questione che investe quanti con grande dignità si prodigano, quotidianamente, in silenzio, con lealtà ed abnegazione per il bene comune, per la sicurezza della cittadinanza e per la sicurezza locale nonché per la difesa e sicurezza del nostro Paese.

In relazione a tale tematica è stata rappresentata l'opportunità di un incontro con le Autorità locali da parte di una delegazione costituita dai nostri rappresentanti Nazionali e Regionali.



