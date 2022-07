CARABINIERI – Il matrimonio tra Elena, vicebrigadiere in servizio al Radiomobile e l’imprenditrice Claudia si è celebrato a Cefalù con i tradizionali riti cerimoniali degli appartenenti all’Arma

Roma, 22 lug 2022 – I primi protagonisti di nozze gay nell’Arma nel 2018, dopo che Stato maggiore della Difesa ha imposto nel 2017 le linee guida sulle celebrazioni dei militari anche dello stesso sesso, furono Paolo, carabiniere, e Nunzio, il suo sposo, a Paestum.

Quattro anni dopo è la volta di Elena, vicebrigadiere in servizio al Radiomobile Cassia di Roma, e l’imprenditrice Claudia, che il 18 luglio si sono dette sì in un’altra splendida cornice, Cefalù, Palermo. Anche per loro ponte di sciabole in alta uniforme storica e tutti i riti tradizionali previsti dal protocollo cerimoniale dei carabinieri.

CONTINUA A LEGGERE tgcom24.mediaset.it>>>>>