CORRUZIONE NELLE FORZE ARMATE: 19 RINVIATI A GIUDIZIO COMPRESO UN GENERALE

Roma, 22 lug 2022 – La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 19 militari, incluso un generale. L’inchieta riguarda casi ripetuti di corruzione (un “sistema pervasivo” l’ha definito il PM) negli appalti più importanti delle forze armate, come il centro logistico di Roma dell’Esercito italiano, il Comando generale dei Carabinieri, le Direzioni di commissariato relativi agli aeroporti militari di Guidonia e Pratica di Mare e l’Agenzia di supporto e approvvigionamento della Nato (Nspa) in Lussemburgo.

A detta della Procura, sarebbero stati tutti «manipolati» dal generale G. C, dal colonnello N. P. (detto «Luparetta») e da altre 17 persone fra militari e imprenditori del settore. Corruzione e turbativa d’asta per i quali il pm sollecita il processo. Secondo il gip che dispose gli arresti due anni fa si era creato «un sistema diffuso di rapporti fra imprenditori e pubblici ufficiali per falsare le gare attributive di commesse della pubblica amministrazione».

Per l’aeronautica l’ inchiesta ha riguardato l’affidamento di forniture di arredamento d’ufficio, quella per la digitalizzazione degli atti, per la manutenzione degli impianti elettrici e la fornitura di beni e servizi per gli aeroporti militari di Pisa e di Pratica di Mare. Gli inquirenti hanno accertato illeciti riguardanti anche “omaggi” in denaro ai pubblici ufficiali per compiere azioni contrari ai doveri di ufficio. Tra le utilità contestate anche assunzioni e promesse di assunzioni di figli e nipoti. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2016 e il 2019. <<<FONTE>>>