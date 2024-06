GR BRINDISI: ALLOGGIAMENTO PERSONALE POLIZIA

Giungono da Brindisi le informazioni sulla allarmante condizione igienica sanitaria dei colleghi impiegati nel servizio di Ordine Pubblico in occasione del G7:

• personale bloccato a terra da stamattina;

• camere fatiscenti senza aria condizionata (soprattutto quelle interne dove il riciclo d’aria è pressoché nullo), con servizi igienici guasti, frigo bar non funzionanti;

• code chilometriche al check-in sia a terra che una volta giunti a bordo e chiavi elettroniche che si smagnetizzato di continuo implicando nuovamente di dover rifare la predetta fila per ri-codificarle;

•un solo ristorante aperto con tre piccole linee di distribuzione che comportano code chilometriche per consumare i pasti;

La nave è in completo stato di abbandono con colleghi stremati da ore di viaggio seduti nei corridoi in corrispondenza delle loro camere chiuse in attesa dell’intervento di qualche manutentore.