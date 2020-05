LA PROMOZIONE E LA DIFESA DEI VALORI DEMOCRATICI IN TEMPI DI MINACCE GLOBALI / Sull’opportunità di monitorare lo stato delle libertà individuali e collettive / 4 maggio, a partire dalle ore 17.00 (CET)

Roma, 2 mag 2020 – Il prossimo 4 maggio, a partire dalle ore 17.00 (CET), in un Webinar gratuito, diversi esperti analizzeranno il tema della promozione e difesa dei valori democratici in tempi di minacce globali.

Coloro che vorranno registrarsi all’evento potranno ottenere il collegamento inviando un’e-mail al seguente indirizzo: info@arcadiaitalia.eu



Il webinar è parte di un progetto organizzato da un gruppo di lavoro permanente italiano, in collaborazione con Arcadia Foundation, che si prefigge l’obiettivo di creare uno spazio di pensiero e di opinione per aumentare la consapevolezza di governi, cittadini e istituzioni al fine di promuovere le buone pratiche della democrazia e dei suoi valori attraverso la partecipazione attiva, il rispetto dei diritti umani e la promozione dello sviluppo economico, politico e sociale.

L’incontro è un’occasione per aprire un forum di opinioni ove discutere e analizzare la vulnerabilità del sistema democratico in un mondo in crisi, soprattutto dopo la pandemia di COVID-19 che ha generato una situazione di emergenza sanitaria, economica, politica e sociale senza precedenti in tutto il mondo.

Si ritiene doveroso evidenziare come le minacce alla democrazia non si limitino a questo caso particolare, ma siano già presenti a causa di fattori preesistenti come la criminalità internazionale, la corruzione e i reati connessi, il sostegno al terrorismo, il traffico di stupefacenti, l’estrazione e il traffico illegale di materiali strategici, o la penetrazione ideologica nei paesi dell’America Latina ed Europa. Il tutto si svolge in un contesto in cui i media, con le loro attività di gestione e diffusione delle informazioni, svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca e nell’identificazione delle soluzioni.

Il tema verrà affrontato e sviluppato grazie alla partecipazione di esperti provenienti dal panorama internazionale e precisamente si alterneranno nella discussione:

– Dott.ssa Elisabetta TRENTA

Già Ministro italiano della Difesa

– On.le Alessandra ERMELLINO

Deputato del Parlamento italiano e membro della commissione Difesa

– Dott.ssa María Luisa ALONSO GARCIA

Assessore del comune di Logrono (Spagna)

Gia’ membro del Congresso della provincia di La Rioja (Spagna)

– Dott. Milos ALCALAY

Gia’ vice-Ministro venezuelano per gli Affari Esteri

Gia’ ambasciatore venezuelano in Romania, Israele e Brasile

– Dott. Diego ARRIA

Gia’ Presidente del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite

Gia’ Ambasciatore venezuelano presso le Nazioni Unite

– Avv. Robert CARMONA BORJAS

Presidente, e Fondatore Fondazione Arcadia Washington

– Avv. Victor RODRIGUEZ CEDENO

Ex ambasciatore supplente presso le Nazioni Unite a Ginevra

– Prof. José Vicente CARRASQUERO

Matematico, Ricercatore in Scienze Politiche.

Professore esperto in demoscopia

– Rev.mo Sac. Rafal DUDALA

Professore di scienze politiche presso l’università “Jan Kochanowski” di kielce

– Dott. Angelo ZACCONE TEODOSI

Presidente dell’Isitituo Italiano per l’Industria Culturale (ISICULT)

L’incontro sarà trasmesso attraverso la piattaforma ZOOM.

