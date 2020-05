STIPENDIO DI MAGGIO / Pubblicato sul portale di NOIPA il cedolino stipendiale del mese di maggio. BONUS DEFISCALIZZAZIONE E ATTESA PER BONUS GRADI APICALI. Ecco le novita”.

Roma, 18 mag 2020 – IL CEDOLINO E’ GIA’ VISIBILE STAMATTINA. LA VALUTA ESIGIBILE E’ PER VENERDI’ 22 MAGGIO. Tra le novita’ troviamo l’adeguamento del parametro stipendiale – da 143,5 al 148 – per i Primi Luogotenenti dell’Esercito promossi all’attuale grado con l’aliquota di avanzamento del 1.1.2019. E’ possibile che anche altre categorie abbiano ricevuto l’adeguamento, ma non tutte ovviamente. Per gli arretrati si confida per il prossimo mese di giugno.

DEFISCALIZZAZIONE STIPENDI FINO A 28.000 EURO ANNUI.

Inoltre molti hanno gia’ notato l’accredito del bonus defiscalizzazione stipendiale riservato al solo personale delle forze armate e di polizia, di circa 500 euro netti, spettanti a coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente fino a 28.000 euro lordi annui, relativi alla Certificazione Unica dell’anno fiscale 2018.

BONUS GRADI APICALI.

Questo bonus sara’ percepito dai gradi apicali, molto probabilmente, come prevede la legge di riordino dei gradi del dicembre 2019, entro giugno 2020. Vedremo cosa succedera’ entro giugno 2020.

