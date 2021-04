Roma, 22 apr 2022 – Un sottomarino indonesiano con 53 persone a bordo è scomparso a nord di Bali. Giacarta ha dato il via alle ricerche chiedendo l’aiuto anche di Singapore e Australia.

La notizia è stata data dal sito di intelligence e informazioni militari Janes e confermata dai vertici della marina militare. Il sottomarino di fabbricazione tedesca KRI Nanggala-402 era impegnato in esercitazioni di cui però non ha trasmesso risultati come previsto.

