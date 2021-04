Roma, 22 apr 2021 – Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha convocato finalmente tutti i CO.CE.R. e i Sindacati per mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 10,00. L’incontro avverrà in videoconferenza, come previsto dalle norme anticovid-19.Un rinnovo che riguarda circa 500.000 lavoratori del Comparto Difesa/Sicurezza.



