Fa la puntura ad un carabiniere senza iniettare il vaccino anti Covid, infermiera indagata

Roma, 8 mag 2021 – Ha fatto la puntura ad un carabiniere che però si è accorto che non gli era stato iniettato nessun vaccino anti Covid.

È finita nei guai una infermiera di Lughignano, frazione di Casale sul Sile, in provincia di Treviso, che è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura della città veneta ipotizzando i reati di omissione in atti d’ufficio e falso.

In particolare, i carabinieri del Nucleo antisofisticazione stanno facendo accertamenti sulla delicatissima vicenda per verificare se il fatto possa essere capitato anche altre volte.

Come racconta La Tribuna di Treviso, tutto è cominciato quando il militare si è presentato domenica scorsa al Vax Point per ricevere la propria dose di vaccino contro il Coronavirus. Tutto era filato via liscio come previsto: l’attesa in coda per il proprio turno e, finalmente, la chiamata.

