Roma, 2 giu 2021 – SECONDO L’INFORMATIVA DIFFUSA (VEDI SOTTO) L’ARMA DEI CC E’ GIA’ IN GRADO DI PAGARE IL FESI 2020 ENTRO GIUGNO 2021. Per il restante personale delle altre FF.AA. non rimane altro che aspettare ancora.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>