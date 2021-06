Messaggio Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini 247° Anniversario della costituzione della Guardia di Finanza – n.79

Roma, 21 giu 2021 – (difesa.it) – QUESTO IL MESSAGGIO DEL MINISTRO DELLA DIFESA GUERINI: Donne e uomini della Guardia di Finanza,

in questa giornata di festa, in cui celebrate il 247° anniversario della Costituzione della Vostra gloriosa Istituzione, desidero rivolgere a Voi tutti, i miei più sinceri auguri, ai quali si uniscono quelli di tutti gli italiani, che Vi sono profondamenti grati per il Vostro servizio al Paese.

Con gli stessi sentimenti voglio rivolgere un pensiero colmo di riconoscenza a tutti i Finanzieri caduti lungo la strada del dovere e rinnovare alle loro famiglie i miei più sinceri sentimenti di vicinanza.

Il loro ricordo, insieme a quello di tutti i Caduti in servizio, militari e civili, sarà rinnovato quest’anno con particolare solennità nelle celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto, attraverso una serie di attività che culmineranno il 4 novembre, giorno della ricorrenza.

La giornata odierna Vi vede raccolti con emozione intorno a quell’inestimabile patrimonio di valori e principi identificativi della storia della Vostra Istituzione.

Una storia iniziata ben 247 anni fa, costruita con infaticabile impegno, professionalità e dedizione nello svolgimento di attività complesse e diversificate: dal contrasto all’evasione fiscale alla lotta alla criminalità organizzata, dal mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica al contrasto del gioco illecito, dalla “Polizia del Mare” alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, fino alle più recenti attività di supporto nella gestione dell’emergenza sanitaria, in Italia e all’estero.

Attività che sono state svolte sempre in concorso e in perfetta sinergia con le altre articolazioni dello Stato.

In questo straordinario impegno cogliamo la vera essenza della Guardia di Finanza: quella di essere una Istituzione moderna, efficiente, credibile e con una spiccata tensione verso il bene comune, composta da militari capaci di esprimere elevatissimi livelli di professionalità e competenza, dotati di eccezionale valore etico, come dimostrano i brillanti risultati operativi conseguiti.

In questa giornata tanto significativa, Vi sia di esortazione a continuare sulla strada del dovere l’apprezzamento di tutti gli italiani.

La Guardia di Finanza ha dato tanto per contribuire alla costituzione del nostro Paese e tanto continua a dare per mantenere vivi i valori fondanti della nostra Repubblica.

L’Italia Vi ringrazia per il vostro impareggiabile impegno, che Vi consente di confermarVi un saldo presidio di sicurezza e una risorsa insostituibile al servizio dei cittadini.

Viva la Guardia di Finanza!

Viva L’Italia!

(da: difesa.it)

