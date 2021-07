PA, contratto lavoro Difesa/Sicurezza, Comellini (Sindacato dei Militari): diffidato Ministro Brunetta. Basta ignorare la legge e la Corte costituzionale.

sospendere, fino all’adozione per le associazioni sindacali militari costituitesi a seguito della sentenza n.120/2018 di un decreto analogo a quello già previsto dall’art.2, comma 1, lett. A), del D.lgs. 195/1995 per le omologhe associazioni sindacali del personale delle forze di polizia a ordinamento civile, le procedure negoziali in atto relative al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate – Triennio 2019/2021;