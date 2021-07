Per la prima volta una donna è stata ammessa nei Navy Seal

Roma, 22 lug 2021 – Ufficialmente non ha ancora un nome e un’età, ma è già nella storia delle forze speciali più famose al mondo: è la prima donna a entrare nei Navy Seal, il commando militare d’elite dell’esercito americano.

“E’ un traguardo straordinario”, ha commentato l’alto ufficiale. “Come gli altri compagni di corso – ha aggiunto – lei ha dimostrato carattere, competenze e leadership, qualità richieste per unirsi al nostro corpo speciale”.

La donna faceva parte di un gruppo di diciassette allievi che hanno superato un duro allenamento finale, durato nove mesi, che prevedeva missioni sott’acqua sul modello di James Bond, capaci di muoversi clandestinamente con piccole attrezzature per sfuggire ai radar marini e salire a bordo delle navi, ma anche lanciarsi con il paracadute in pieno oceano, come fecero nel 2009 i marine per liberare una nave sequestrata nell’oceano Indiano. Solo un cadetto ogni tre ha superato le prove.

La donna è anche l’unica a esserci riuscita in un gruppo iniziale di diciotto aspiranti soldatesse speciali, di cui quattordici non ce l’hanno fatta, mentre tre si stanno allenando per entrare in un sottogruppo dei Marine (FONTE>>>>>).

