Finti poliziotti in fuga lanciano petardi e speronano i carabinieri

Roma, 24 lug 2021 – Tre finti poliziotti cercano di mettere a segno colpi ai danni di anziani, ma vengono intercettati dai carabinieri. A bordo di una Golf i tre erano stati segnalati alla centrale operativa dei carabinieri fin dalla mattinata di ieri in zona Battaglione, quartiere alle porte della città.

Spacciandosi per appartenenti alla polizia e sfoggiando pettorine con la scritta “POLIZIA”, hanno tentato di entrare in casa di alcuni anziani lì residenti. Il modus operandi messo in atto dalla banda ricalca quello ormai consolidato: individuano alcune abitazioni di anziani, spacciandosi per appartenenti alle forze di polizia, con tanto di pettorine e finti distintivi, con la scusa che nei paraggi sono stati commessi dei furti convincono le vittime a farli entrare in casa, una volta dentro rubano loro oggetti preziosi e denaro.

