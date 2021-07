Ufficiale dell’Esercito in vacanza al mare in Puglia salva tre persone

Roma, 24 lug 2021 – L’impresa del tenente colonnello Pasquale D’Amato che presta servizio al COMFOTER di supporto di Verona. L’episodio si è consumato giovedì mattina a Monopoli dove l’ufficiale dell’esercito è in vacanza. L’uomo stava facendo il bagno vicino alla costa quando si è accorto che due donne e una ragazzina erano in evidente difficoltà, trascinate sempre più al largo dalle correnti, e si è tuffato.

“La corrente spingeva al largo pure me e con le onde alte era veramente difficile, ho veramente avuto paura di essere trascinato anche io” così il tenente colonnello Pasquale D’Amato ha raccontato i concitati momenti che lo hanno visto protagonista di un salvataggio in mare di due donne e una minore lungo le coste pugliesi dove si trovava in vacanza.

L’episodio si è consumato giovedì mattina in località Capitolo, nel territorio del comune ci di Monopoli, nel Barese, dove l’ufficiale dell’esercito è in vacanza. L’uomo stava facendo il bagno vicino alla costa quando si è accorto che due donne e una ragazzina erano in evidente difficoltà, trascinate sempre più al largo dalle correnti marine e dal mare che si stava agitando. Il colonnello non ci ha pensato su due volte, si è subito diretto verso di loro…..

