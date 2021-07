INCENDI SARDEGNA E PUGLIA : ANPPE VIGILI DEL FUOCO LANCIA L’ALLARME

“Nelle giornate di ieri e di oggi, i Vigili del Fuoco della Sardegna e della Puglia sono impegnati in diversi incendi. Ci giungono notizie di situazioni critiche, in particolare a Cuglieri, Santa Caterina e Scano di Montiferro, nell’Oristanese e in Salento. Le fiamme in alcune circostanze hanno costretto l’evacuazione degli abitanti, in particolare in Sardegna stanno operando 8 Canadair e diversi uomini a terra” è quanto dichiara il Presidente ANPPE Vigili del Fuoco Fernando Cordella.