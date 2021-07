USMIA Sezione Carabinieri: Incontro con il Comandante Generale e delegazione

Roma, 25 lug 2021 – Il Comandante Generale dell’Arma incontra la Sez. Carabinieri USMIA Interforze. In questa settimana il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Teo Luzi ha in contrato una delegazione della Sezione Carabinieri del Sindacato Interforze USMIA di cui fanno parte CC – EI – MM -AM – GC.

Un prezioso sodalizio che consente alla struttura associativa di agire con più forza riguardo tematiche afferenti l’intero comparto Difesa e Sicurezza, mantenendo, nel contempo, piena autonomia di azione nell’ambito del proprio corpo di appartenenza. Alla seduta hanno partecipato il Segretario Generale Nazionale Sezione Carabinieri Carmine Caforio, unitamente ai due membri dell’esecutivo Alfonso Montalbano e Enrico Cursi.

Tra gli argomenti rappresentati al Comandante Generale in un clima sereno di piena e leale collaborazione improntato sul rispetto reciproco dei ruoli, ricordiamo il rinnovo contrattuale 2019/202, la preoccupante incertezza che vive il personale per il futuro pensionistico, la Legge sulla specificità – un istituto giuridico importantissimo ma ancora privo di contenuti – l'incoerente circolare sulle lunghe permanenze indirizzata ai Comandanti di Stazione che ha suscitato in loro forte demotivazione e gravi disagi familiari.



