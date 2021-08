FESI 2020 Guardia di Finanza: Verifica e segnalazione entro il 5 agosto.

Roma, 4 ago 2021 – La procedura concernente la determinazione del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali si conclude il prossimo 5 agosto.

Entro tale data sarà possibile provvedere alla segnalazione di eventuali anomalie riscontrate.

La procedura prevede, oltre alla rilevazione automatizzata dei dati, l’inserimento manuale, a cura dei Reparti in indirizzo, dei dati che si riferiscono a ciascun avente diritto che potrebbero incidere nella determinazione del Fesi, in particolare per il coefficiente (parametro) previsto dall’art. 9 del decreto ministeriale, correlato alla computazione delle presenze utili.



Pertanto è importante verificare la correttezza dei dati.

Come verificare i dati

Accedendo all’area FESI dal proprio profilo personale, sul portale intranet IRIDE, è possibile verificare i parametri computati ai fini degli emolumenti previsti riguardo a:… L’articolo continua sul portale del S.A.F., clicca qui >>>



