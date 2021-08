Concorso Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nella Marina Militare

Roma, 5 ago 2021 – Il bando selezionerà 2.000 VFP1 tra questi anche coloro che sono ritenuti idonei ad impieghi specialistici, come gli incursori :

La Marina ha scelto questa modalità di “pre- selezione” dei giovani futuri incursori, scegliendoli tra i candidati VFP1.

La necesasità, per la Marina, di aumentare la platea dei candidati deriva anche dalla estrema selettività del corso, che in alcuni casi ha raggiunto il 70% di abbandoni,.

Le figure richieste dal bando:

a) 1.400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti:

– 1.090 per il settore d’impiego “navale”;

– 120 per il settore d’impiego “anfibi”;

– 60 per il settore d’impiego “incursori”;

– 30 per il settore d’impiego “palombari”;

– 40 per il settore d’impiego “sommergibilisti”;

– 60 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

b) 600 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così distribuiti:

– 594 per le varie specialità, abilitazioni;

– 6 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”.

SCADENZA : 12 AGOSTO 2021.

