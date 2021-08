ECCO DA DOMANI COME CI SARA’ VERIFICATO IL POSSESSO DEL GREEN PASS (certificazione verde)

Roma, 5 ago 2021 – MOLTE LE LIMITAZIONI PER I NON POSSESSORI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI. MULTE SALATE PER I TRASGRESSORI CHE VANNO DAI 400 AI 1.000 EURO SIA PER ESERCENTI CHE UTENTI. PER GLI ESERCENTI RECIDIVI E’ PREVISTA ANCHE LA CHIUSURA DEL LOCALE PER ALCUNI GIORNI.

SEGUE INFO UFFICIALE DEL GOVERNO. ECCO COME L’ESERCENTE RICONOSCERA’ FACILMENTE QUELLO AUTENTICO (Il controllo non e’ facoltativo ma e’ un obbligo di legge).



Per verificare se una Certificazione verde è autentica bisogna utilizzare l’app gratuita VerificaC19 installata su un dispositivo mobile (non è necessario avere una connessione internet). L’app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore. app gratuita “VerificaC19” dall’ Scarica l’dall’ App Store di Apple o dal Google Play Store Apri l’app “VerificaC19”. Nella schermata iniziale premi il tasto “Avvia scansione”, si attiverà la fotocamera. Inquadra il codice QR del green pass con la fotocamera del cellulare. Se il green pass è regolare e in corso di validità, l’app mostrerà la scritta “Certificato valido” e nome, cognome e data di nascita dell’intestatario.

GOVERNO.IT

