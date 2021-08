GREEN PASS. Non c’e’ piu’ ombra di dubbio che se non sei possessore di un green pass valido diventi “provvisoriamente” un cittadino di serie “B”; ovviamente questa situazione durera’ finche’ daranno validita’ al green pass stesso. QUINDI ESISTERANNO IN CASERMA ANCHE DELLE DIFFERENZE TRA MILITARI VACCINATI E NON?

Roma, 5 ago 2021 – QUANTO DURERA’ QUESTA PANDEMIA ANCORA NON SI SA. C’E’ CHI PARLA DI QUALCHE ANNO. Gli esperti – (per esperti intendiamo gli studiosi, chi e’ qualificato in materia, chi ci lavora sul campo per curarci e garantirci la salute) ci dicono che il rischio da COVID rimarra’ per anni, fino a quando l’ultimo cittadino del pianeta smettera’ di essere infettato. Nel frattempo stiamo cercando di abituarci a conviverci, mantenendo il distanziamento sociale, le mascherine quando servono, l’igiene personale, evitando anche situazioni a rischio tipo assembramenti, rimanendo chiusi in casa per legge come gia’ successo, fino al vaccino e futuri richiami.

Il virus puo’ infettare tutti, vaccinati e non vaccinati. Ma chi e’ vaccinato ha il 10 per cento di possibilita’ in piu’ di non contrarlo e di essere maggiormente tutelato nel caso in cui la malattia causata dal COVID-19 sia da ricovero. Per cui e’ accertato che il virus trova un terreno molto piu’ fertile per riprodursi tra i non vaccinati. Ecco quindi l’introduzione per legge del green pass, o certificazioni verdi, prevedendo forti limitazioni per i NON possessori.

E I MILITARI IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO COSA CENTRANO IN TUTTO QUESTO?

Il Militare, oltre ad avere tutte le limitazioni fuori dal servizio previsti per tutti i cittadini, ha anche altre limitazioni in servizio e per lo svago su strutture della Difesa. Infatti per il personale dell’Esercito – Militari e civili – (per le altre FF.A. non sappiamo ancora) e’ gia’ stato vietato l’ingresso negli O.P.S. (Organismi di protezione Sociale) senza una certificazione verde, a decorrere dal 6.8.2021. La direttiva su questo argomento la trovi qui.

LE LIMITAZIONI PER I MILITARI FINISCONO QUI?

No, di certo c’e’ che abbiamo appena letto che per partecipare ad una missione militare addestrativa congiunta all’estero, con altri Paesi stranieri, il personale deve aver concluso la profilassi vaccinale COVID-19. Cio’ significa che se uno non si e’ vaccinato non puo’ andarci, anche se era un suo forte desiderio partecipare.

La stessa prassi sara’ seguita quasi sicuramente per l’impiego in altri teatri operativi all’estero, ambasciate, e altre missioni estere.

TUTTO QUI?

Non credo, il Governo sta’ studiando altre forme di limitazioni per i NON possessori di green pass, che sicuramente ricadranno anche sul nostro mondo lavorativo militare.

E’ GIUSTO TUTTO QUESTO?

Per il cittadino che si e’ vaccinato e’ quasi sicuramente giusto o non si esprime. Per chi non si e’ vaccinato sicuramente lo trova ingiusto. E la Legge cosa dice? La legge, che per ora e’ un Decreto-Legge, prevede queste differenze tra i cittadini, dettati dall’emergenza coronovirus in atto. E la costituzione cosa dice? La Costituzione dice questo che segue:

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

QUINDI?

Io interpreto che se in gioco c’e’ un fondato interesse sanitario della collettivita’, il Parlamento puo’ emanare delle Leggi prevedendo dei trattamenti sanitari anche obbligatori, o come in questo caso cercando di “spingere” i Cittadini a vaccinarsi, al fine di raggiungere uno scopo per la salvaguardia della salute di tutti i cittadini stessi. Il tutto deve avvenire pero’ senza violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Qui forse ci puo’ aiutare a comprendere meglio la “Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Vedi qui).

