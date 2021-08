RINNOVO CONTRATTO LAVORO 2019/21, triennio 2019/21. ORA si va tutti in ferie, ma entro settembre che il contratto di lavoro sia Firmato. E’ DI IERI L’ULTIMO INCONTRO TRA PA E VIGILI DEL FUOCO.

Brunetta: “Il miglior grazie ai ‘volti della Repubblica’ si dice con i fatti, con il nostro impegno nel concludere le trattative nel più breve tempo possibile”

“Le trattative per i comparti difesa e sicurezza e per quello del soccorso pubblico sono riprese grazie all’impegno dei ministri competenti, che ha permesso di destinare ai rinnovi le risorse aggiuntive che consentono di garantire a regime un incremento retributivo medio del 4,26%, comprensivo della cosiddetta ‘specificità'”, ha affermato il ministro Brunetta aprendo i lavori. “Auspico che le trattative negoziali si chiudano entro settembre per permettere ai Vigili del Fuoco e al resto del comparto il giusto e doveroso riconoscimento per il lavoro svolto”.

“Esprimo tutto il mio apprezzamento per questi ‘volti della Repubblica’, che anche in questi giorni, con l’emergenza incendi, stanno mostrando il loro attaccamento al Paese e alla collettività. Non possiamo che dir loro grazie. E il miglior grazie si dice con i fatti, con il nostro impegno nel condurre in porto le trattative nel più breve tempo possibile e con il massimo della soddisfazione. Una nuova riunione è prevista già domani: saranno predisposti il calendario e il percorso”. (Questa nota e’ della Funzione Pubblica).