Roma, 9 ago 2021 – di Luca Marco Comellini. Cocer, sempre in prima linea per difendere i diritti dei militari. Impegnarsi nella revisione della nomenclatura e dei distintivi dei gradi è come decidere il tipo di frutta da dare alla truppa… Intanto c’è chi cerca di ripristinare il reato di lesa maestà…. Per ascoltare il suo pensiero collegati qui >>>



