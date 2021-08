MENSE MILITARI: fino ad eventuali nuove disposizioni Ministeriali – ad oggi – NON serve il green pass. LA PRECISAZIONE E’ DELLA MARINA MILITARE

Roma, 9 ago 2021 – SUL GREEN PASS C’E’ MOLTA CONFUSIONE, SOPRATTUTTO PER I MILITARI. Non ultimo il falso allarme (UN ERRORE) del divieto della mensa per i non vaccinati in una caserma dei carabinieri, poi subito ritirato. Ma oggi a fare piu’ chiarezza e’ MARISTAT, come messaggio diffuso proprio oggi.

Ma vediamo dalle parole di Marco Luca Comellini, di cosa si tratta (Dal suo profilo facebook).

Conseguentemente, lo Stato Maggiore della Marina Militare, stranamente in modo coerente col dettato normativo, ha diramato la seguente disposizione. E allora, almeno per questa volta BRAVA la MARINA MILITARE…

MSGID/EMERGENZA COVID-19 – MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO//

REF/A/D.L. N. 52 IN DATA 22 APR 2021/

/B/D.L. N. 105 IN DATA 23 LUG 2021/

/C/MARISTAT – PROCEDURA DI SICUREZZA COVID19 VERSIONE 4.4//

1. AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL DETTATO NORMATIVO, FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI GIA` EMANATE IN RIFE C AL PUNTO 8.2.1 LETT.T), SI PRECISA CHE LE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO, SALVO EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI MINISTERIALI CHE SARANNO DIRAMATE NON APPENA DOVESSERO PERVENIRE, NON RIENTRANO TRA LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE DI CUI ALL`ART. 4 DEL D.L. CUI RIFE A.

2. PER QUANTO PRECEDE L`ACCESSO ALLE MENSE IN PAROLA E` CONSENTITO A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO.

P.D.C.: MARISTAT UGECOPREVA – UPS – …..

