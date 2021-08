Marina Militare – La nuova LHD Nave Trieste, ha effettuato la sua prima uscita in mare

Roma, 13 ago 2021 – La nuova LHD della Marina Militare, Nave Trieste, ha effettuato la sua prima uscita in mare davanti alle coste dello Spezzino.

L’unità, varata a Castellammare di Stabia il 25 maggio 2019, ha raggiunto a gennaio 2020 il Cantiere del Muggiano per i lavori di allestimento.

Al suo ingresso in servizio, previsto attorno al 2022, sarà la nave più grande della Marina Militare in termini di lunghezza e dislocamento scalzando dunque il Cavour.

Le maestranze di Fincantieri, le ditte coinvolte nel programma nonché il team della Marina Militare che segue il progetto fin dalla sua nascita hanno lavorano alacremente malgrado le restrizioni a causa del Covid-19 e non ultimo il caldo torrido degli ultimi giorni per effettuare la prima uscita in mare.

Un passo importante per il programma che apre la strada, seppur ancora lunga, verso la consegna alla MM e successivamente l’ottenimento di IOC e FOC.

GUARDA LE FOTO ARESDIFESA.IT>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>