POLIZIA, ORA E’ UFFICIALE: ecco la circolare del 14 agosto che vieta la consumazione dei pasti in mensa da parte DEL PERSONALE SPROVVISTO DI CERTIFICAZIONE VERDE

Roma, 16 ago 2021 – LA CIRCOLARE – CHE RIGUARDA IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO – E’ DEL 14/8/2021 NR. 3827-21 EMANATA DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. Per quanto riguarda invece la consumazione dei pasti per il personale sprovvisto di certificazione verde, la nuova circolare non dice nulla. L’importante che non entrano nelle mense, per il resto saranno i comandanti ad organizzare qualcosa?



E PER LE ALTRE AMMINISTRAZIONI? A questo punto il divieto dovrebbe riguardare tutti. Si tratta solo di tempo, circa l’emanazione di altre disposizioni.

ECCO LA CIRCOLARE.

