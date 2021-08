AGGIORNAMENTO GREEN PASS NELLE MENSE PERSONALE ARMA CARABINIERI. Dal Nuovo Sindacato Carabinieri

Roma, 17 ago 2021 – Finalmente il Comando Generale ha chiarito gli aspetti relativi al possesso o meno del green pass per accedere ai servizi della mos. Il punto fondamentale dal quale bisogna partire, al di fuori di qualsiasi considerazione morale/etica e/o convincimento personale, è che allo stato attuale non è previsto per i Carabinieri l’obbligo vaccinale, anche per svolgere le attività istituzionali.

Detto questo, la nuova disposizione prevede che l’accesso alle mense sia consentito a chi è in possesso del green pass e che dove non sia possibile la fruizione in spazi all’aperto per chi non è in possesso dello stesso, la fruizione deve essere assicurata nei modi previsti dalle norme vigenti.

Il Comando rammenta che disposizioni inerenti il green pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Sono escluse quelle mense dell’Arma, considerate come “apprestamenti di natura familiare” (e qui sarebbe interessante chiarire quali siano su tutto il territorio nazionale).

E’ chiaro che in assenza di un obbligo vaccinale per qualsiasi attività professionale degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, è obbligo delle singole strutture dell’Arma di fornire spazi adeguati per far usufruire il vitto a chi non possiede il green pass (per qualsiasi ragione) ed evitare assolutamente scene di Colleghi che mangiano nei sottoscala, appoggiati su un cofano di una macchina o situazioni simili, incresciose e totalmente incivili. Il take away va anche bene, ma devono essere predisposte aree dove consumare il pasto in asporto.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri chiede che in assenza di queste possibilità (che saranno ovviamente complicate dalle condizioni meteorologiche) sia immediatamente prevista e disciplinata, senza nessun ritardo e complicazioni, l’attribuzione dei buoni pasto o di rimborsi specifici sulle competenze stipendiali ai Carabinieri che posseggono il diritto alla mos.